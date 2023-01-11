«Он даже пожить не успел»: В спецоперации на Украине погиб 19-летний сапер из Прикамья

Дмитрий очень любил поговорить по душам и ковыряться в отцовской машине. Фото предоставлено близкими друзьями погибшего бойца

В спецоперации на Украине погиб 19-летний Дмитрий Ужегов из села Сергино Пермского края. Под постом о его смерти в социальных сетях сотни комментариев со словами скорби. Близкие друзья военнослужащего поделились с «Комсомолкой» воспоминаниями о нем и рассказали, как он погиб.

- Дима всегда был весел и энергичен. На жизнь смотрел оптимистично, даже в самой грустной ситуации не показывал виду, - вспоминает Леся. - Мог поддержать любой разговор и не давал грустить. Готов прийти на помощь в трудную минуту, даже ночью. С детства привык зарабатывать деньги, со школьных лет брал разные шабашки. После школы Дима поступил в Верещагинский многопрофильный техникум на машиниста локомотива, учился хорошо, но через некоторое время решил забрать документы и уехать к маме в Красноярский край. Там он тоже поступил в техникум, только не знаю, на кого. Когда Диме исполнилось 18 лет, ему пришла повестка в армию, и он с радостью сообщил нам эту весть.

Дмитрий Ужегов. Фото предоставлено близкими друзьями погибшего бойца

По словам Олеси, срочную службу Дмитрий проходил сперва в Чите, а затем в Борзе ( город в Забайкальском крае России - Ред.). Отслужил 8 месяцев, Дмитрий подписал контракт на 3 года. После этого его отправили в зону СВО. Срочную службу Дмитрий нес в танковых войсках, а когда подписал контракт, его перевели в саперы.

- На связь Дима выходил каждый день, говорил что у него все хорошо, что служить ему нравится, - вспоминает Леся. - Последний раз он нам звонил 15 ноября 2022 года поздравлял меня с днем рождения, такой веселый был. 16 ноября он написал сообщение, что временно будет без связи и попрощался с нами, на что мы с мужем слезно ответили, что будем ждать его звонка или сообщения. Дима долго не выходил на связь, мы начали волноваться, мама Димы отправила запрос на розыск. На что ей ответили что Дима находится на спецоперации СВО. Через какое-то время время у Димы на страничке мы увидели надпись под его фото «Прощай, брат, спи спокойно». Мы написали человеку, который оставил комментарий, и он нам сказал, что Дима погиб 26 ноября 2022 года. Вместе с сослуживцами он поехал на разминирование, и их машина подорвалась на противотанковой мине. Трое человек погибли, в живых остался только водитель. Дима всегда говорил, что после армии хочет открыть свой маленький бизнес, купить дом и завести семью, но не успел этого сделать.

Иван рассказывает, что Дмитрию не хватало внимания, он очень любил поговорить по душам и ковыряться в отцовской машине.

Школьная фотография двух друзей - Дмитрия (слева) и Ивана. Фото предоставлено Иваном

- Когда мы учились в средних классах, после школы Димка частенько приходили ко мне в гости, мы садились покушать за стол и начинали во весь голос смеяться без особых на то причин - вспоминает Иван. - Димка часто оставался у меня на ночь, мои родители всегда были ему рады. Он пожить даже не успел, даже не решил, кем хочет стать, то говорил, что будет гонщиком, то бизнесменом. Навсегда запомню его слова: «Ты всегда будешь моим другом, несмотря ни на что». Он мечтал не зависеть от денег, хорошую работу и собственную машину, постоянно говорил, что он приедет на этой машине и всех прокатит. Мне все еще не вериться, что Димки больше нет. Я навсегда запомню его веселым, добрым и просто хорошим человеком.

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