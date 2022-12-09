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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:00

В Перми преподавателя ВШЭ уволили за антивоенные высказывания

История началась еще в октябре
Лела Минадзе
Фото: perm.hse.ru

Фото: perm.hse.ru

Пермский филиал НИУ ВШЭ уволил доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину. Об этом она рассказала в своих соцсетях, приложив фото приказа.

Преподавателя вуза уволили за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В социальных сетях она публиковала посты с критикой специальной военной операции, содержащие ненормативную лексику. Согласно тексту приказа, на преподавателя пожаловались родители студентов.

Комиссия НИУ ВШЭ посчитала размещение подобных постов «аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы Динары Гагариной в должности доцента», — указано в документе.

Ранее мы рассказывали, что в октябре Динару Гагарину из-за политических высказываний отстранили от руководства магистерской программой.

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