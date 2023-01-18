Первым заместителем нового главы УФССП по Пермскому краю может стать пристав из Чечни

Фото: Артем КИЛЬКИН

Должность первого заместителя руководителя ГУФССП по Пермскому краю может занять Умар Саидов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

Сейчас Умар Саидов является начальником отдела организационно-контрольной работы и работы с обращениями граждан и организаций в УФССП по Чеченской Республике.

В системе ФССП Умар Саидов работает с 2009 года. В частности, за это время он был приставом-исполнителем, а также руководителем одного из районных отделов УФССП по республике.

Напомним, что новым руководителем ФССП по Пермскому краю стал Абдул Алаудинов. До этого он возглавлял службу судебных приставов Чеченской Республики.

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