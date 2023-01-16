Фото: Правительство Пермского края.

Представление нового руководителя регионального ФССП Абдула Алаудинова губернатору Пермского края Дмитрию Махонину состоялось 16 января. В состоявшейся встрече также принял участие Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

По словам главы региона, благодаря ранее достигнутому тесному взаимодействию между управлением ФССП по Пермскому краю и правительством Прикамья были достигнуты ряд соглашений, по которым оказывается вся необходимая помощь и содействие в решении вопросов граждан и юридических лиц.

«Необходимо, чтобы совместная работа ведомства и краевых властей продолжалась. При этом она должна получить свое развитие в новых областях: общественных инициативах, благотворительности, патриотическом воспитании», - отметил Дмитрий Махонин при обсуждении приоритетных направлений развития деятельности службы судебных приставов в Пермском крае.

Как сообщили в краевом правительстве, Абдул Алаудинов приступил к работе в должности временно исполняющего обязанности руководителя ГУФССП по Пермскому краю с 9 января 2023 года. До этого он возглавлял службу судебных приставов Чеченской Республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил своего земляка с вступлением в новую должность.

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