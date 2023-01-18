В ходе спецоперации погиб житель Березников

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Дмитрий Карпенко из Березников. Об этом сообщили в администрации города.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Карпенко. Он самоотверженно и смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с погибшим уже состоялась.

Ранее мы сообщали, что в ходе спецоперации погиб 31-летний Денис Кобенко из поселка Буждым Кочевского муниципального округа.

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