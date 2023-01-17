В ходе спецоперации погиб 31-летний житель Пермского края

Фото: администрация Кочевского муниципального округа

На специальной военной операции погиб 31-летний Денис Кобенко из поселка Буждым. Об этом сообщили в администрации Кочевского муниципального округа.

При выполнении задач в ходе спецоперации Денис Кобенко погиб 2 декабря 2022 года. Прощание с бойцом состоится 17 января в 13:00 в родном поселке по улице Третья, 4.

«Приносим свои соболезнования родным погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о четырех уроженцах Пермского края, погибших на спецоперации в конце прошлого года.

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