Радиотелефонист из Осы погиб в ходе спецоперации

Фото: админстрация Осинского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб Владимир Жданов. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.

Владимир Жданов был рядовым, оператором-радиотелефонистом. Он погиб при выполнении боевой задачи.

«Владимир показал пример мужества и героизма на поле боя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом состоится 17 января в Осе.

Ранее мы сообщали, что при выполнении задач в ходе спецоперации погиб Денис Кобенко из поселка Буждым Кочевского муниципального округа.

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