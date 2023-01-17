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НовостиОбщество17 января 2023 8:54

Радиотелефонист из Осы погиб в ходе спецоперации

Прощание с ним состоится в родном городе
Лела Минадзе
Фото: админстрация Осинского городского округа

Фото: админстрация Осинского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб Владимир Жданов. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.

Владимир Жданов был рядовым, оператором-радиотелефонистом. Он погиб при выполнении боевой задачи.

«Владимир показал пример мужества и героизма на поле боя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом состоится 17 января в Осе.

Ранее мы сообщали, что при выполнении задач в ходе спецоперации погиб Денис Кобенко из поселка Буждым Кочевского муниципального округа.

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