Кондукторы вернутся в автобусы Перми весной 2023 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весной этого года в пермском общественном транспорте снова появятся кондукторы. Об этом глава городского департамента транспорта Анатолий Путин сообщил «Вести-Пермь».

Сейчас ведется подготовка необходимой правовой базы. Если ее поддержат, то сотрудники выйдут на маршруты в начале второго квартала 2023 года.

Напомним, что кондукторы станут мобильными. Они не будут закреплены к отдельным маршрутам, зато смогут оперативно выходить на те участки, где система учета пассажиропотока фиксирует наибольшее количество безбилетников.

Дополнительный способ оплаты проезда через кондукторов сначала будет введет в рамках эксперимента. Их планируют вернуть, чтобы сократить количество «зайцев». Сейчас они составляют 18% от общего числа пассажиров.

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