В Перми в рамках эксперимента на некоторые маршруты вернут кондукторов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермском общественном транспорте хотят ввести дополнительный способ оплаты проезда. Перед его запуском проведут тестирование, сообщили в департаменте транспорта.

Кондукторы вновь начнут собирать деньги за проезд. Появятся они не везде, а только на участках, где система учета пассажиропотока фиксирует наибольшее количество безбилетников.

Кондукторы не будут закреплены к отдельным маршрутам. Они смогут оперативно выходить на те участки, где фиксируются массовые случаи неоплаты проезда. «Сейчас процент безбилетников на бескондукторный маршрутах составляет 18%. Эта мера позволит снизить показатель», — заявил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Так, пассажиры смогут оплачивать проезд любым удобным способом: у водителя, через валидатор, по приложению или у кондуктора.

Первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин отметил, что мобильных кондукторов эффективнее будет направлять не на начальные и конечные остановки, а на конкретные участки. Также, по его словам, такая возможность будет особенно актуальна по вечерам, когда пассажиры начинают платить не так тщательно, как днем.

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