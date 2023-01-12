В ходе спецоперации погибли четыре жителя Пермского края

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Во время специальной военной операции погибли четверо военнослужащих из Пермского края. Информация об этом появилась в соцсетях.

Трагическую новость сообщили родственники и друзья бойцов. Погибли 24-летний Максим Минсадыров из Октябрьского района, 26-летний Егор Шестов из деревни Сидорята Верещагинского района, 35-летний Максим Нехорошев из Березников и Алексей Пасынков из Горнозаводского района, его возраст не сообщается.

Все четверо погибли в конце прошлого года.

Ранее мы сообщали о гибели трех уроженцев Добрянского округа. Они уехали на спецоперацию добровольцами.

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