В пермском гипермаркете «Семья» второй раз с начала года провели эвакуацию посетителей

Эвакуация посетителей.
Фото: архив "КП"
Первый раз сигнал о тревоге пожарной тревоге оповестил посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции 2 января 2023 года около 15:00. Тогда на улице оказались десятки людей, включая детей без верхней одежды. Благо, температура воздуха на улице оказалась около -3 градусов.
По сообщению МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» была ложная сработка сигнализации. Администрация торгово-развлекательного комплекса по поводу чрезвычайной ситуации в надзорные органы не обращались.
Один в один ситуация произошла вечером 16 января, когда звуки сигнальных сирен наполнили помещения ТРК «Семья». И вновь посетители гипермаркета оказались на улице. В краевом МЧС сообщили, что прошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Завидное постоянство «тренировок» в ТРК «Семья» напрягает и настораживает его гостей. Пришла пора разобраться: либо это неисправность оборудования, либо халатное отношение к исполняемым обязанностям работников гипермаркета или какая-то другая причина, которую предстоит выяснить.
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