В пермском гипермаркете «Семья» второй раз с начала года провели эвакуацию посетителей

Эвакуация посетителей. Фото: архив "КП"

Первый раз сигнал о тревоге пожарной тревоге оповестил посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции 2 января 2023 года около 15:00. Тогда на улице оказались десятки людей, включая детей без верхней одежды. Благо, температура воздуха на улице оказалась около -3 градусов.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» была ложная сработка сигнализации. Администрация торгово-развлекательного комплекса по поводу чрезвычайной ситуации в надзорные органы не обращались.

Один в один ситуация произошла вечером 16 января, когда звуки сигнальных сирен наполнили помещения ТРК «Семья». И вновь посетители гипермаркета оказались на улице. В краевом МЧС сообщили, что прошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Завидное постоянство «тренировок» в ТРК «Семья» напрягает и настораживает его гостей. Пришла пора разобраться: либо это неисправность оборудования, либо халатное отношение к исполняемым обязанностям работников гипермаркета или какая-то другая причина, которую предстоит выяснить.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru