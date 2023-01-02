Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 11:13

В Перми срочно эвакуировали посетителей гипермаркета «Семья» на улице Революции

Из ТРК «Семья» вышли десятки людей, включая детей без верхней одежды
Павел Шатров
Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

По словам очевидцев, в пермском гипермаркете «Семья» объявили срочную эвакуацию посетителей 2 января 2023 года около 15:00. На улицу вышли несколько десятков людей, включая детей, многие из которых оказались без верхней одежды.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» была ложная сработка сигнализации.

Администрация ТРК «Семья» по поводу чрезвычайной ситуации в надзорные органы не обращались.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru