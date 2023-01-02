В Перми срочно эвакуировали посетителей гипермаркета «Семья» на улице Революции

Фото: социальные сети.

По словам очевидцев, в пермском гипермаркете «Семья» объявили срочную эвакуацию посетителей 2 января 2023 года около 15:00. На улицу вышли несколько десятков людей, включая детей, многие из которых оказались без верхней одежды.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, в ТРК «Семья» была ложная сработка сигнализации.

Администрация ТРК «Семья» по поводу чрезвычайной ситуации в надзорные органы не обращались.

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