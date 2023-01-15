Рамзан Кадыров поздравил Абдулу Алаудинова с назначением на пост главы УФССП Пермского края

Рамзан Кадыров и братья Алаудиновы. Фото: Телеграм-канал Рамзана Кадырова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Абдулу Алаудинова с назначением на должность временно исполняющего обязанности руководителя УФССП по Пермскому краю.
В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров отмечает, что Абдул Алаудинов вносит весомый вклад в юридическую сферу России.
Братья Апты и Абдул Алаудиновы хорошо известны в Чеченской Республике. Генерал-майор Апты Алаудинов является командиром спецназа «Ахмат». Абдул Алаудинов был главой Управления ФССП по Чеченской республике с 2015 по 2021 годы.
«Какую бы должность они ни занимали, настоящий патриотизм и любовь к своему Отечеству остаются их отличительными чертами. Я искренне желаю Абдулу Алаудинову успехов в новой должности! Убежден, что он полностью оправдает оказанное ему высокое доверие», - пишет в своем частном телеграм-канале Рамзан Кадыров.
Ранее пост руководителя УФССП по Пермскому краю с 2019 года занимал Сергей Неведомский.
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