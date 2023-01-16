Кадр из фильма «На пороге нового века».

Над фильмом «На пороге нового века» работала пермская киностудия «Новый курс». В центре внимания киноленты рассказ о работе коллектива галереи по собиранию, описанию и изучению произведений искусства.

«Фильм о людях, для которых галерея - это и жизнь, и судьба, и история, которая непременно будет продолжаться за порогом нового века», - говорят в Пермской художественной галерее.

Сценарий к фильму «На пороге нового века» написала Анна Отмахова, музыку - Геннадий Широглазов. Над его съемками работал тандем режиссеров - Борис Караджев и Ольга Аверкиева. Продюсер картины - Павел Печенкин.

Как пояснили в проектном офисе «Пермь-300», документальный рассказ «На пороге нового века» является частью большого кинопроекта «Пермь как фильм», который пермские кинематографисты создают к 300-летию города.

Документальный фильм «На пороге нового века» будет доступен для просмотра по 18 января 2023 во «ВКонтакте» и на Youtube-канале Пермской художественной галереи. (6+)

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