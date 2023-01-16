Сцена из спектакля. Фото: ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.

В конце декабря 2022 года «Комсомолка» сообщала о проведении прокурорской проверки Пермского ТЮЗа. Краевая прокуратура начала ее по многочисленным обращениям зрителей после просмотра спектакля по пьесе Роберта Коаля «Гуд бай, Берлин!», имеющего на тот момент возрастную маркировку «12+».

Целью проверки стало выявление нарушений законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В результате прокурор Ленинского района внес представление директору театра.

Скорее всего, по этой причине пермский ТЮЗ решил внести изменения в «Правила посещения спектаклей». Как сообщает «Новый компаньон», теперь ответственность за соответствие возраста юного зрителя установленным возрастным ограничениям (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+) будет нести сопровождающее лицо.

Довольно оригинальное решение проблемы. Получается, теперь того же первоклашку можно будет спокойно привести на спектакль с маркировкой «18+»? В любом случае, администрация театра должна дать официальную версию принятого решения с детальным пояснением «Правил посещения спектаклей». Так рукой подать и до нового визита ТЮЗа прокурорскими работниками.

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