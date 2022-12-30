Прокуратура проверила Пермский ТЮЗ после многочисленных жалоб зрителей на спектакль

Фото: Пермский ТЮЗ

По многочисленным обращениям была организована проверка в связи с постановкой Пермского ТЮЗа, представленной зрителю в октябре этого года. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Речь идет о спектакле «Гуд бай, Берлин!», который был поставлен еще в 2019 году по пьесе Роберта Коаля, основанной на романе «Чик» Вольфганга Херндорфа. Проверка была связана с выявлением нарушений законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В результате прокурор Ленинского района внес представление директору театра.

Краевая прокуратура вместе с Минтербезом инициировала экспертизу для выяснения обстоятельств наличия в постановке спектакля информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Спектакль также проверят на соответствие возрастному ограничению «14+». Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы нарушения были устранены.

Напомним, что одна из зрительниц спектакля, сопровождающая учеников 7 класса, не смогла смотреть постановку, встала во время спектакля и на весь зал потребовала его остановить. Театр ответил на жесткую критику. При этом прокат спектакля был приостановлен.

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