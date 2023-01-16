Фото: Музей истории ПГППУ.

Пермский педуниверситет в скором времени приобретет важный элемент своего исторического облика. По сообщению информагентства «Текст», реставрация объекта культурного наследия «Ограда с воротами» на ул. Сибирской в Перми завершится в конце марта.

В результате ремонта были заново уложены цокольная часть кирпичной кладки и кирпичная кладка пилонов северных и южных ворот, проведена заменена деревянной конструкции обшивки арки северных ворот, отреставрированы и смонтированы чугунные ограждения.

В настоящее время реставраторы ведут замену деревянной конструкции обшивки арки южных ворот. С наступлением плюсовых температур начнутся работы по оштукатуриванию арки.

Заказчик работ краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия назвала предполагаемый срок завершения работ – конец марта 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удивительная Пермь 2022: Пермский «капитолий»

Рассказываем об истории Пермского «капитолия» - здании педагогического университета в городе Перми (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru