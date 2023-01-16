Молочные кухни Перми с 1 января прекратили выпуск собственной продукции

Фото: Минздрав Пермского края.
Решение о закрытии цехов по производству собственной продукции, кефира и творога, в молочных кухнях Перми краевой минздрав принял в октябре прошлого года.
Это решение было принято в связи с изменившимися требованиями санитарного законодательства к производству молочной продукции для детей раннего возраста - с 8 месяцев до двух лет. Они должны обеспечиваться сертифицированной порционной продукцией предприятий молочной промышленности.
Новый подход в обеспечении молочной продукцией детей стартовал с 1 января 2023 года. За прошедшие две недели продукцию под фирменным названием «Наша Маша» (кефир и творог) получили 6 507 детей Перми.
Централизованный поставщик в современной сертифицированной упаковке поставил около 2,3 тонны творога и свыше 9 тыс. литров кефира.
«За период 2023 года все поставки молочной продукции проводятся в срок и без задержек. Поставки отслеживаются на соответствие срокам годности и качеству продукции», – отмечают в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Благодаря новому подходу повысилось качество и безопасность молочных продуктов, герметичная упаковка позволила увеличить срок годности выдаваемой молочной продукции. Вся продукция имеет необходимую маркировку и регистрационное удостоверение.
Обеспечение детей кефиром и творогом в Перми осуществляется ежедневно 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Родители имеют возможность получать молочную продукцию в срок до 3 дней.
Сейчас во всех районах Перми действуют 29 раздаточных пунктов молочной продукции. В краевом минздраве подчеркивают, что их число осталось без изменений.
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