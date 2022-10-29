Молочные кухни. Фото: архив "КП"

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, в молочных кухнях Перми с 1 января 2023 года будут закрыты цеха по производству собственной продукции – кефира и творога.

Это решение было принято в связи с изменившимися требованиями санитарного законодательства к производству молочной продукции для детей раннего возраста - с 8 месяцев до двух лет. Они будут обеспечиваться сертифицированной порционной продукцией предприятий молочной промышленности.

«Продукция будет выдаваться на существующих раздаточных пунктах, сокращение их количества не планируется», - пояснили в краевом Минздраве.

В Перми сейчас работают шесть молочных кухонь, которые имеют 23 раздаточных пункта в нескольких районах города: Свердловском - пять, Кировском - три, Индустриальном - два, Дзержинский – четыре, Мотовилихинском - три, Орджоникидзевском – шесть.6

В настоящее время в молочных кухнях Перми организовано ручное производство продуктов питания для детей. Для расфасовки используется негерметичная стеклянная тара, которая используется повторно. Продукция детских молочных кухонь Перми не соответствует требованиям нормативных документов.

В краевом ведомстве подчеркивают, что упаковка должна иметь маркировку, содержащую информацию для потребителей, включая рекомендации по использованию соответствующего продукта, условия приготовления, условия хранения и использования после вскрытия потребительской тары, возраст ребенка, состав продукта и пищевая ценность продукта.

В результате перехода на обеспечения детей молочной продукцией промышленного производства должно повысится качество и безопасность молочных продуктов; увеличится срок годности молочной продукции.

В Перми обеспечение детей кефиром и творогом будет осуществляться ежедневно без выходных, включая выходные и праздничные дни.

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