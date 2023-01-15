Фото: Волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск).

Напомним, в первой встрече спаренных матчей чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги пермская «Кама» сумела обыграть в Ижевске «ИжГТУ-Динамо».

Повторный поединок команд состоялся сегодня, 15 января. На этот раз хозяева подошли к этой встрече более ответственно. «ИжГТУ-Динамо» сумело обыграть гостей из Перми в трех партиях - 3:0 (25:17, 25:22, 25:20).

После этой встречи «Кама» продолжает занимать в зоне «Восток» предпоследнее, седьмое, место. Их сегодняшний соперник «ИжГТУ-Динамо» замыкает турнирную таблицу розыгрыша.

На предварительной стадии чемпионата страны командам осталось провести два тура. «Кама» 20 и 21 января сыграет в Барнауле против «Университета», 28 и 29 января в Перми будет принимать магнитогорскую «Магнитку». (0+)

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