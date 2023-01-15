Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край.

Продолжается предварительный этап чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги сезона 2022-2023. Вчера, 14 января, состоялся очередной тур розыгрыша.

В Ижевске встречались главные аутсайдеры турнира – местное «ИжГТУ» и пермская «Кама». Команды занимают два последних места в зоне «Восток». В упорном поединке хозяева площадки потерпели поражение со счетом 1:3 (21:25, 25:21, 24:26, 18:25).

В третьей партии пермяки сумели перехватить инициативу и довели матч до заслуженной победы.

Сегодня в Ижевске состоится повторный поединок команд. (0+)

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