В Пермь идет грипп! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным лабораторного мониторинга Роспотребнадзора по Пермскому краю, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 («свиной грипп») и «В», а также возбудители негриппозной причины его возникновения - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

В Пермском крае в ближайшие недели ожидается рост заболеваемости гриппом. Особенность новой волны заключается в том, что она будет вызвана гриппом типа «В», приводит информацию сайт телекомпании «Рифей – Пермь».

Тип гриппа «В» опасен внелегочными осложнениями: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, миокардит, токсико-аллергический шок. Кроме того, грипп «В» может вызывать серьезные осложнения в виде тяжелого воспаления легких.

Резкий спад заболеваемости, который был зафиксирован в начале января, специалисты объясняют новогодними каникулами. Многие пациенты в праздники просто не обращаются к врачам и лечатся дома.

За неделю со 2 по 8 января 2023 года в Пермском крае зарегистрировали 20 327 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже показателя предыдушей недели на 31,7%. Наибольший удельный вес заболевших приходится среди взрослого населения Прикамья - 62,4%.

Вместе с тем, в регионе продолжают выявление случаев заболевания коронавирусом. По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов России, четвертое место - в Приволжском округе. За последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

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