Самую большую угрозу «свиной грипп» несет детям, беременным женщинам и пожилым людям

Людям из групп риска настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В 2009 – 2010 году в России во время эпидемии «свиного гриппа» было зарегистрировано 83 случая материнской смертности, - говорит главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина. – Пермский край, к счастью, сработал хорошо и пережил эту эпидемию без потерь. Да, будущие мамочки лежали в тяжелом состоянии в реанимации специально выделенной МСЧ №9, но всех их удалось спасти и вылечить.

Грипп уже пришел в Пермский край

В предстоящем эпидемиологическом сезоне 2022 – 2023 годов к нам снова идет тот же самый вирус гриппа А (Н1N1), еще его называют «свиной». Пока среди заболевших ОРВИ циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и аденовирусы, но случаи гриппа уже были зарегистрированы в 55 субъектах России, а значит, что болезнь набирает обороты, и вскоре заболеваемость начнет резко нарастать.

По данным краевого Роспотребнадзора, первые случаи гриппа уже были лабораторно подтверждены в Пермском крае. Пока это вирусы группы В, но вскоре появится и вирус гриппа А(Н1N1).

- Единственный способ защититься от опасной болезни – это вакцинация, и в предстоящем эпидсезоне значение прививки от гриппа наиболее значимо, - отмечает терапевт. – Причем, важно, чтобы обязательно вакцинировались люди из группы риска: это дети младшего возраста, беременные женщины, лица 65+ и пациенты с хроническими заболеваниями. А еще люди «контактных» профессий: врачи, учителя, соцработники и другие.

Помимо тяжелого течения заболевания, у беременных женщин «свиной грипп» может спровоцировать выкидыши в момент закладки органов и систем, пороки развития плода и высокий риск пневмонии и дыхательной недостаточности. Важно вакцинироваться и тем, кто планирует в ближайшие месяцы наступление беременности.

Большинство мам и пап в Пермском крае уже подписали информированное согласие о том, чтобы их дети - школьники или дошкольники – были привиты от гриппа.

У детей незрелый иммунитет, и защищать их от гриппа нужно не только вакцинацией, но и другими мерами предосторожности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но родителям в любом случае не стоит забывать, что у детей незрелый иммунитет, и защитить их от гриппа нужно не только вакцинацией, но и другими мерами предосторожности: чаще проветривать помещение, принимать поливитамины и ограничивать контакты ребенка с другими людьми.

Вакцинированный тоже может заболеть

Врачи предупреждают, даже если человек вакцинирован от гриппа, он все равно может заболеть, правда, клиническая картина болезни у него будет не такая ярко выраженная.

- Есть три степени тяжести течения гриппа: легкая, средняя и тяжелая, - объясняет Наталья Корягина. – После вакцинации организм уже будет знаком с антигеном, и после контакта с инфекцией у вакцинированного человека болезнь будет протекать легче. В 99% случаев болезнь не перейдет к поражению нижних дыхательных путей и развитию пневмонии. К тому же пациентов, знакомых с инфекцией, лечить гораздо легче.

Напомним, два предыдущих года за счет замещения новой коронавирусной инфекции и хорошей иммунной прослойки (в прошлом году от гриппа вакцинировались более 50% населения Пермского края, - Ред.) случаев гриппа в регионе было зарегистрировано мало. Сейчас ковид притормозил, и циркуляция вирусов гриппа ожидается очень активной.

Привито 43,4% жителей края

В этом году кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Прикамье в сентябре, и на конец осени в регионе было привито 43,4% жителей, а это 1 миллион 127 тысяч 270 человек. Вакцина, которой вакцинировали жителей Пермского края, была специально подготовлена к сезону 2022-23 годов, а значит, максимально защитит население от вирусов «свиного гриппа».

- Остаются последние неделя-две, чтобы успеть вакцинироваться, - говорит Наталья Корягина. - Все поликлиники укомплектованы вакциной, сделать прививку можно и в мобильном пункте. Важно помнить, что для выработки иммунитета должно пройти еще две-три недели, поэтому тянуть дальше с вакцинацией уже нельзя.

Прививка от гриппа бесплатна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опасность «свиного гриппа» в том, что он быстро передается от человека к человеку и характеризуется тяжелым клиническим течением болезни. А для групп риска «свиной грипп» опасен еще и тем, что быстро переходит в пневмонию.

Различить ОРВИ и грипп просто: при ОРВИ у пациента наблюдаются вялость, слабость, чихание, заложенность носа и постепенный подъем температуры. При гриппе с первых же часов наблюдается очень острое и тяжелое начало: резкое повышение температуры до высоких значений, боли в мышцах и суставах, выраженная слабость и интоксикация, головная боль, возможно, светобоязнь, заложенность носа и боль в горле. А при «свином гриппе» еще и тошнота, рвота и диарея. На второй - третий день – особенно без правильного лечения – у пациента может наблюдаться поражение легких.

- Если заболели гриппом, не занимаемся самолечением, а вызываем участкового врача: терапевта или педиатра, а при высоких цифрах на градуснике и рвоте звоним в «скорую медицинскую помощь», - говорит специалист. - Если это ребенок младшего возраста, беременная женщина или пациент с хроническими заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью или сердечной недостаточностью, то его будут госпитализировать в стационар на лечение. Ведь у таких пациентов риск вирусных пневмоний намного выше.

Стоит быть настороже и тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию.

- Даже если человек перенес инфекцию легко, иммунитет у него снизился, и появляется риск системного воспаления и обострения хронических заболеваний, поэтому лучше прямо сейчас пойти в поликлинику и привиться, особенно, если уже прошли четыре недели после острой инфекции, - советует Наталья Александровна.

Как еще защититься?

Понятно, после пандемии коронавируса все очень устали от масок, но в ближайшие месяцы есть смысл вспомнить про них снова.

На время эпидемии гриппа лучше вернуться к масочному режиму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В пандемию COVID-19 мы были разобщены и ходили в масках, потому и грипп меньше распространялся, - напоминает Наталья Корягина. – И лицам с факторами риска вновь стоит вернуться сейчас к масочному режиму. И уж если в России появился «свиной грипп», то не нужно посещать места массового скопления людей и не ходить в магазины. Продукты можно заказывать на дом или делать покупки в дневное время, пока трудоспособное население находится на рабочих местах.

Как защитить себя от гриппа?

1. Вакцинироваться 2. Полноценно питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и заниматься физкультурой 3. Чаще мыть руки и промывать нос 4. Регулярно проветривать, увлажнять воздух и делать влажную уборку помещений 5. Использовать маски в общественных местах и в транспорте 6. Избегать мест массового скопления людей и контактов с заболевшими 7. После контактов с заболевшими гриппом – начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% вакцинированных и снижает смертность от гриппа на 41%.

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