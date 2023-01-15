Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Перми днем, 15 января 2023 года, в 12:17 поступило сообщение о пожаре в Мотовилихинском районе города. Загорелся частный жилой двухэтажный дом на ул. Розы Люксембург. Огонь охватил крышу здания, а затем перебросился на второй этаж.

По тревожному вызову прибыли силы и средства МЧС по Пермскому краю в составе 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

«Приблизительная площадь пожара составила 60 квадратных метров. Очаг загорания был локализован в 12:45, ликвидирован – 13:46. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в краевом управлении МЧС.

Обстоятельства и причина пожара в Перми на ул. Розы Люксембург устанавливаются.

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