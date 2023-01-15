Пожар в многоэтажном доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожарные ночью 14 января 2023 года спасли двух человек из горящей квартиры многоэтажного дома на ул. Кабельщиков в Перми.

Улицу Кабельщиков в эту ночь озарили языки пламени на шестом этаже многоэтажки. Многие жители соседних домов были всполошены сиренами и тревожными маячками пожарных машин – к очагу загорания прибыли сразу девять машин. Сообщение о пожаре поступило в 03:19.

Для спасения жильцов горящей квартиры было принято решение применить специальные устройства. Благодаря оперативным действиям звена газодымозащитной службы удалось вывести и спасти двух ее жильцов. На пожаре погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Локализацию и ликвидацию очага пожара произвели в 03:39 минут. В его тушении приняли участие 32 человека.

По предварительной оперативной информации МЧС по Пермскому краю, пожар оборвал празднование Старого Нового года из-за курения в квартире.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

По сводке краевого МЧС, именно жители Перми 14 января доставили пожарным наибольшее беспокойство: в городе зафиксировали 9 из 14 произошедших на территории региона пожаров.

В Перми в первый день Старого Нового года горели: многоквартирные жилые дома в Мотовилихинском, Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах; баня в Мотовилихинском районе; расселенные дома в Индустриальном и Дзержинском районах; дощаный дом в Кировском районе.

Причинами еще пяти пожаров в территориях Пермского края стали: автомобиль - в Чайковском округе; частные жилые дома - в Чусовском, Пермском и Верещагинском округах; обивка металлических труб - в Октябрьском округе.

«На пожарах 14 января 2023 года погибших и травмированных нет. Основной причиной их возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За аналогичный период 14 января 2022 года произошло 10 пожаров», - привели статистику в краевом ведомстве.

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