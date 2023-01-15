В Пермском крае суд признал незаконной мобилизацию отца троих детей

Частичная мобилизация. Фото: архив "КП"

Кунгурский городской суд рассмотрел иск призванного по частичной мобилизации жителя города. Ранее он обратился в суд с административным иском о признании незаконным отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Также он призвал пересмотреть ранее принятое решение призывной комиссии о призыве его на военную службу с учетом разъяснений, содержащихся в «Порядке предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Согласно его мобилизованный имел право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, как имеющий на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.

В ходе судебного разбирательства также удалось выяснить, что истец также воспитывает четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака его супруги, который фактически находится на его иждивении.

Решением Кунгурского городского суда исковое заявление было удовлетворено, а отказ в предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации признан незаконным. Решение суда не вступило в законную силу.

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