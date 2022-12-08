В Прикамье семья мобилизованного отца троих детей добилась его возвращения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье решили вопрос о представлении отсрочки от военной службы по мобилизации многодетному отцу. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе.

За помощью 28 ноября этого года обратилась мать мобилизованного. Здоровье и жизненные обстоятельства не позволяли женщине полноценно воспитывать оставленных ей внуков.

Кроме того, супруга мобилизованного уже долгое время находится на стационарном лечении в краевой клинической больнице вместе со средним ребенком. Два внука 1,5 и 10 лет остались жить с бабушкой.

Вопрос о предоставлении отсрочки обсуждался аппаратом омбудсмена с краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и Военным комиссаром Пермского края Александром Коковиным. В результате было решено вернуть мобилизованного отца домой для воспитания детей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65