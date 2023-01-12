УФССП по Пермскому краю возглавил бывший главный пристав Чечни

Фото: Чечня Сегодня

Руководителем Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю стал Абдул Алаудинов, сообщает Ura.ru.

До этого Абдул Алаудинов был главой Управления ФССП по Чеченской республике. Он занимал эту должность с 2015 по 2021 год.

Бывший врио руководителя ГУФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский, занимающий этот пост с 2019 года, 10 января занял ту же должность в Новосибирской области.

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