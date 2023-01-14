Александр Бастрыкин назвал показательным расследование уголовного дела о стрельбе в пермском университете

Зачинщику этого беспредела – бывшему студенту-первокурснику Тимуру Бекмансурову - предстоит провести в заключении всю оставшуюся жизнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 января сотрудники Следственного комитета России отмечают свой профессиональный праздник - День рождения ведомства. Напомним, Следственный комитет был образован при прокуратуре в 2007 году.

А накануне этой даты глава СКР Александр Бастрыкин дал большое интервью «Российской газеты», где рассказал, как в нынешних непростых условиях его подчиненным удается раскрывать самые сложные преступления.

На вопрос журналиста издания «Какие уголовные дела вы бы назвали показательными?», Александр Бастрыкин ответил, что это в том числе, расследования фактов нападений на учебные заведения в Перми и Казани.

Шокирующий вооруженный налет, напомним, произошел в Перми 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли шестеро и получили различные травмы 59 человек. Зачинщик этого беспредела – бывший студент-первокурсник Тимур Бекмансуров - выслушал свой суровый приговор 28 декабря прошлого года. Ему предстоит провести в заключении всю оставшуюся жизнь. На это решение суда подано три жалобы.

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