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НовостиОбщество14 января 2023 12:17

Станислав Аврончук займет пост помощника управляющего отделения Социального фонда Прикамья

Ранее он руководил отделением Пенсионного фонда России в Пермском крае
Алена ОВЧИННИКОВА
Отделением ПФР Станислав Аврончук руководил с 1991 года Фото: Единый портал правового просвещения Пермского края.

Отделением ПФР Станислав Аврончук руководил с 1991 года Фото: Единый портал правового просвещения Пермского края.

Стала известна дальнейшая карьера Станислава Аврончука, ранее возглавлявшего отделение Пенсионного Фонда России по Пермскому краю.

Напомним, отделением ПФР в нашем регионе он руководил более 30 лет - с 1991 года - и ушел в отставку на фоне реорганизации, когда Пенсионный фонд объединили с Фондом обязательного медицинского страхования. Новая структура, объединившая функции обеих фондов, теперь называется Социальный фонд РФ.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на краевой отделение Соцфонда РФ, Станислав Аврончук продолжит работу и займет теперь пост помощника управляющего отделения Социального фонда Пермского края.

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