В Прикамье руководитель отделения Пенсионного фонда покинул должность

Фото: Единый портал правового просвещения Пермского края

Пост руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю покинул Станислав Аврончук, сообщает Ura.ru.

Станислав Аврончук руководил отделением ПФР с 1991 года. Он ушел в отставку на фоне реорганизации. Теперь Пенсионный фонд объединили с Фондом обязательного медицинского страхования. Так, появилась новая структура — Социальный фонд РФ.

Сейчас на федеральном уровне согласовывается кандидатура нового руководителя. Обязанности главы отделения временно исполняет замруководителя Юлия Зобина.

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