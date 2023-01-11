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НовостиОбщество11 января 2023 5:59

В Прикамье руководитель отделения Пенсионного фонда покинул должность

Он возглавлял его более 30 лет
Лела Минадзе
Фото: Единый портал правового просвещения Пермского края

Фото: Единый портал правового просвещения Пермского края

Пост руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю покинул Станислав Аврончук, сообщает Ura.ru.

Станислав Аврончук руководил отделением ПФР с 1991 года. Он ушел в отставку на фоне реорганизации. Теперь Пенсионный фонд объединили с Фондом обязательного медицинского страхования. Так, появилась новая структура — Социальный фонд РФ.

Сейчас на федеральном уровне согласовывается кандидатура нового руководителя. Обязанности главы отделения временно исполняет замруководителя Юлия Зобина.

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