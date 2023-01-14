Пермский приют «Матроскин» отмечает 7 лет

За 7 лет работы сотрудники приюта спасли более 2000 кошек. Фото: группа Вконтакте Приют Матроскин Пермь и За Защиту Зверей!

- Наш кот самый добрый и умный, главный и самый любимый член нашей семьи, спасибо вам за него! – пишет семья пермяков, два года назад забравшая себе котика из приюта «Матроскин».

14 января приюту «Матроскин» исполнилось семь лет. В День своего рождения он устроил необычайно милую акцию.

- В наш день рождения мы бы хотели попросить вас сделать подарок приюту - оставьте под постом фото и историю вашего котика, которого вы взяли из нашего приюта. Это станет большим источником вдохновения для нашей дальнейшей работы. Мы пронесем эти фотографии и их истории сквозь года! – написали волонтеры, подводя итоги своей работы за эти семь лет.

На присланных фото – счастливые пушистики, которые обрели своих любящих хозяев и самые искренние поздравления основателю «Матроскина» Гале Море. Если и у вас дома живет котик из этого приюта, то принять участие в этой мимимишной акции можно здесь.

- Единственный смысл, который мы видим в том, ради чего живем - найти кошке дом, а дому кошку! – объясняет она. - За 7 лет работы все вместе мы спасли более 2000 кошек. Они могли бы заполнить улицы, но поселились в сердцах людей. Ну, а наша главная мечта - отметить свое 8-летие в своем собственном доме! Если вы уже когда-то поддержали сбор средств на эту мечту, то расскажите об этом друзьям.

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