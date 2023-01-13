В беседке в Пермском крае нашли труп женщины

Фото: Типичные Березники/ВКонтакте

Вечером 13 января в социальных сетях появилась запись следующего содержания: "В беседке за речкой Быгель (в Березниках - Ред.) нашли тело женщины, сообщает источник в местной полиции. На месте работает полиция, следственный комитет. Подробности будут позже".

Местные жители тут же стали выдвигать свои версии произошедшего, среди прочих была и такая, что погибшей оказалась пожилая женщина, и она добровольна решила уйти из жизни.

Источник в силовых структурах подтвердил "Комсомолке" эту версию, однако причины, по которым пенсионерка решилась на роковой поступок, только выясняются.

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