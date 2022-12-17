«Убийца есть на фото и это не человек!» Молодая жительница прикамского поселка загадочно пропала, возвращаясь с подружкой с дискотеки

Прошло почти четверть века, но найти Ирину Коченгину так и не удалось. Фото предоставлено знакомой пропавшей девушки

- После исчезновения Иры ее мать на глазах состарилась. Она до самой смерти верила, что найдет дочь. Так она, бедная, и умерла, не узнав, что с Иришкой на самом деле произошло. И не только она, все село до сих пор не может понять, как в нашем маленьком уголке, где все друг друга знают, человек может пропасть так, что ни следа от него не останется, - рассказывают жители поселка Всеволода-Вильва, где больше 20 лет назад бесследно исчезла 23-летняя Ирина Коченгина.

Население поселка Всеволода-Вильва насчитывает всего 2000 человек. Небольшой живописный уголок, окруженный лесами и речками, расположен в Александровском районе на северо-востоке Пермского края. Свое название он получил по реке Вильва и по имени ее основателя - дворянина Всеволода Андреевича Всеволжского. Именно он в 1811 году заложил на реке Вильва новый железоделательный завод. Завод нарекли Всеволодо-Вильвенским, соединив имя владельца с именем реки. Именно здесь сто лет назад Борис Пастернак решил стать писателем, а Антон Павлович Чехов открыл местную школу.

Жители Всеволода-Вильвы всегда отличались своим дружелюбием, простотой русской души и открытостью. Никто и представить не мог, что однажды поселок содрогнется от ужасной новости.

Не хотят ворошить прошлое

Подруга пропавшей Ирины Оксана - одна из последних, кто видел ее живой, именно она смогла бы пролить свет на загадочное исчезновение девушки, но общаться с журналистами она отказалась. Услышав в трубке телефона слова «журналист Комсомольской правды», Оксана, звонко охнув, бросила трубку и больше телефон не брала.

- Прошлое не хочет ворошить, тяжело это для нее, - объясняют нам жители Вильвы.

- А кто сможет? – спрашиваем мы.

- Тетка у нее осталась и брат.

С братом нам пока связаться не удалось, а вот тетя Ирины Надежда с нами поговорила.

- Ой, вы знаете, столько лет прошло, я многого уже не помню.

- Расскажите, что помните.

- Хорошо, перезвоните мне вечером, и мы с вами поговорим.

Больше Надежда трубку не взяла. Удивительно, неужели ни тетя, ни подруга детства не хотят попытаться узнать, что же произошло в тот день с их близким человеком, а, может, они и так все прекрасно знают, просто не хотят вновь переживать эту трагедию, или же им есть что скрывать?

Так или иначе, в поселке остались люди, которые помнят некоторые обстоятельства произошедшего. Даже те, кому в то время было всего 8 лет, наслышаны о бесследно исчезнувшей в конце октября 1998 года 23-летней Ирине Коченгиной. Эту историю, как легенду, жители передают из уст в уста.

Школьный выпускной. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Села в машину к незнакомцу или пошла в гости к убийце?

По поселку ходят две версии исчезновения Ирины. Одну из них рассказывала подругам сама Оксана. По ее словам, в тот день она и Ирина возвращались из сельского клуба с дискотеки, перед ними остановилась машина, из которой вышли молодые люди. Ирина познакомилась с ребятами, а потом уехала с ними, а Оксана ушла домой, хватились Иру на следующий же день, начались поиски....

По другой версии с дискотеки Оксана и Ирина вышли в сопровождении мужчин и разошлись по домам к своим кавалерам. Вот только мужчина Ирины, как говорят, раньше сидел за убийство.

- Конечно, на следующий же день родные написали заявление в полицию, искали ее всем поселком, каждый уголок обошли, но она как сквозь землю провалилась. Говорят, это Лешка ее убил, а тело прикопал к одной из могил на местном кладбище (Лешка - имя изменено - Ред. - мужчина, к которому в тот день ушла Ирина), - рассказывают жители Вильвы.

Мама Ирины в буквальном смысле не находила себе места, в отчаянии женщина пошла по гадалкам и экстрасенсам, кто-то говорил, что ее дочери уже нет живых, но большинство вселяли надежду, убеждая, что Ирина жива, и ее где-то удерживают. Как бы то ни было, спустя несколько лет безуспешных поисков мать Ирины начала сдавать. У нее начались проблемы с рассудком, и вскоре женщина умерла. После этого поисками Ирины никто толком не занимался.

Убийца на фото и это не человек

Не обошлось в том странном исчезновении и без мистики. Недавно знакомая Ирины разместила запись в группе экстрасенсов в социальной сети. Там люди, заявляющие, что обладают сверхчеловеческими способностями, бесплатно рассказывают о том, что могло стать с пропавшим человеком.

К нашему удивлению, некоторые экстрасенсы действительно рассказали вещи, которые, кроме близких людей, не знает никто. При том, что кроме фотографии пропавшей, даты и места ее исчезновения, больше никакой информации не прилагалось.

Так одна из экстрасенсов написала такой комментарий: «Слева в синем платье видела ее одной из последних». Девушка в синем платье как раз та самая подруга Ирины - Оксана.

Слева на фото Оксана. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Большинство же экстрасенсов говорят о том, что Ирину убили. Но один комментарий выделяется среди прочих и звучит он так: «Убийца есть на фото. И это чудовище, а не человек».

- Мужчина с черными волосами и бородой! Тот что в отражении? Я правильно понимаю? - спрашивает автор записи.

- Да, фантом мужчины.

Если приглядеться, то действительно, на фотографии в левом верхнем углу в отражении стекла просматривается лицо, точнее, половина лица человека с грозным видом, черными волосами и черной бородой. Но, вероятнее всего, это просто игра света.

Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

- Да нет ее в живых, это точно, иначе она бы давно вернулась домой. У нас есть озеро, ходили слухи, что в нем нашли Ирину цепочку, вероятнее всего, там Ирка и покоится, в свое время озеро обследовали водолазы, но оно очень глубокое, поэтому до дна достать у них так и не получилось, - рассказывают местные жители.

По рассказам Вильвовских, убийца, на которого думает большинство поселка, так и не понес наказания. Сыщики его допросили, но доказательств его вины не нашли. Некоторое время назад мужчина умер, но мы нашли его брата, также мы направили запрос в Следственный комитет Прикамья, с просьбой предоставить подробные детали расследования этого дела.

Продолжение истории читайте в следующем материале.

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