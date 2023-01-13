Пропавшего в Перми 12-летнего мальчика нашли живым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Найден, жив! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 12-летнем школьнике.

Напомним, мальчик пропал 12 января. В тот день он вышел из дома и бесследно исчез. На следующий день волонтеры опубликовали на него ориентировку и объявили сбор на поиски.

К счастью, сегодня вечером мальчика нашли. Как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, школьник уже не раз сбегал из дома. Таких детей в кругу волонтеров-поисковиков называют «бегунками». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что парня нашли сотрудник УГРО, он беззаботно шел по улице Вагонной в микрорайоне Железнодорожный.

- Мальчик цел и невредим, его здоровью ничего не угрожает, - добавили в главке МВД.

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