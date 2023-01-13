Власти Перми планируют арендовать клуб ВКИУ для театра «У моста»

Фото: Пермский театр «У Моста»/ВКонтакте.

Мэрия Перми планирует арендовать для театра «У моста» здание бывшего клуба ВКИУ. Оно находится на улице Окулова, 5. Напомним, сейчас театр ютится в здании дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. м2 в центре Перми – на Куйбышева, 11. Художественный руководитель Сергей Федотов и актеры не раз говорили, что помещение мало для нужд театра. Кроме того, пожароопасно.

- Мы находимся на стадии переговоров с собственником помещения, чтобы арендовать его для театра «У моста», - рассказала на пресс-конференции глава Перми Алексей Дёмкин. – Готовы решать вопрос, но не любой ценой: если она будет разумной – договоримся.

Напомним, это не первый вариант помещения для театра «У моста». Ранее рассматривали клуб ГУВД им. Дзержинского, завод Шпагина и даже бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».

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