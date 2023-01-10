С худруком пермского театра «У Моста» заключили новый контракт

Сергей Федотов 10 дней был безработным. Фото: Пермский театр «У Моста»/ВКонтакте.
10 января департамент по культуре заключил с Сергеем Федотовым новый контракт, согласно которому он вновь является художественным руководителем пермского театра «У Моста».
- Правда, заключили только на один год. Тогда как прошлый был на пять лет. Но это уже другая история, - написал Федотов в официальном сообществе «Пермский театр «У Моста» ВКонтакте.
Напомним, 29 декабря 2022 года у Сергея Федотова истек срок контракта, который власти Перми не продлили до начала нового года, как это бывало ранее. Впервые за 35 лет, между прочим! В итоге бессменный худрук и основатель театра стал безработным. К счастью его поклонников, совсем не на долго – всего на десять дней.
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