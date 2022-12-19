В Перми на месте исторического здания по улице Уральской построят школу за 645 млн рублей

Фото: 2ГИС

Строительство здания по улице Уральской, 110 за цирком оценили в 645 млн рублей. Конкурс объявят до конца 2022 года, сообщает «Новый компаньон».

Проект начнут разрабатывать в следующем году. На это потратят 19,4 млн рублей. Строительство здания намерены начать в 2024 году.

Дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он начал рушиться в 2017 году, а аварийным его признали в 2019. Памятником архитектуры здание не признали, но посчитали его ценным визуально. В связи с этим власти Перми решили снести его, а затем воссоздать, то есть построить заново в том же виде.

Новое здание может стать вторым корпусом физико-математической школы №146, рассчитанным на 400 учеников.

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