Пермские волонтеры разыскивают папу с годовалым сынишкой

Максим с сыном уехали на белом "Ларгусе". Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте.

В последний раз 44-летнего Максима Загребина и его годовалого сынишку Илюшу видели 8 января. В 19 часов они выехали из гостей – были в деревне Хухрята Краснокамского района (на улице Заречной), но домой так и не вернулись. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Вечером 12 января ориентировки мужчины с ребенком разместили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы Максима Загребина: рост 180 см, худощавый, волосы седые короткие, глаза серые. Был одет в черную парку прямого кроя, до колен; темно-синие спортивные штаны; черные ботинки и вязаную шапку темно-синего цвета.

Приметы ребенка: 80 см, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в комбинезон темно-синего цвета, шапочку горчичного цвета с помпоном и черно-белые сапожки.

Из гостей уехали на машине «Лада Ларгус» белого цвета, госномер О217ВМ 159. Могут находиться в любом регионе Южного федерального округа: Волгоград, Краснодарский край, Калмыкия. Волонтеры просят помощи в распространении информации в этих областях.

О местонахождении Ильи и Максима Загребиных следует сообщать по телефонам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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