В Пермском крае следователи проводят проверку из-за нападения собаки на двух детей

Собака повалила детей на землю и стала таскать их за капюшоны курточек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, вечером 8 января у магазина «Пятерочка» по улице Фрунзе в Соликамске собака напала на двух детей. Пес повалил на землю семилетнего мальчика и десятилетнюю девочку и стал таскать их за капюшоны курточек. Спасла ребят проезжающая мимо женщина, которая выскочила из машины и отогнала животное. А после увезла плачущих и напуганных детей домой.

По данному факту следователями СУ СКР по Пермскому краю организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе, какие меры принимали должностные лица для обеспечения безопасности граждан. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Тем временем, жительница Соликамска Галина Багнюк ищет женщину, которая спасла ее детей от агрессивной собаки. Она хочет отблагодарить спасительницу.

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