В Соликамске на двух малолетних детей набросилась собака

Нападение произошло 8 января около 21.00 у продуктового магазина Фото: Василий Вахрин

Жительница Соликамска Галина Багнюк ищет женщину, которая спасла ее детей от агрессивной собаки. По словам Галины, вечером 8 января у магазина «Пятерочка» по улице Фрунзе на ее - 7-летнего сына и 10-летнюю дочурку напала собака.

- Собака набросилась на них, повалила на землю и стала таскать за капюшон, - рассказывает Галина. - В это время мимо проезжала незнакомая женщина. Она выскочила из машины и отогнала собаку, а потом привела моих детей домой. Когда я открыла дверь, женщина мне обо всем рассказала. Из-за переживаний, я даже данные ее не спросила. Сразу стала осматривать детей - они плакали и были очень напуганы. К счастью, их не покусали. Я хотела бы найти ту женщину и поблагодарить, так как добро не должно быть забыто. Я знаю, что она живет в микрорайоне Дубрава. Так как раньше, как и я, водила своих деток в детский сад №47.

Галина просит спасительницу написать ей на страницу в социальной сети.

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