Празднование 300-летия Перми станет импульсом для развития региона и страны

Фото: Правительство Пермского края.

Под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 12 декабря состоялось заседание краевого правительства. Его главной темой стало обсуждение хода подготовки ключевых событийных мероприятий празднования в 2023 году 300-летия Перми.

По мнению главы региона Дмитрия Махонина, помимо всех этих инфраструктурных проектов большое значение имеет и событийная программа. В течение трех последних лет краевое правительство боролись за проведение в 2023 году в Перми больших мероприятий федерального уровня.

- Все события – это не праздник ради праздника. Мы понимаем, в каких условиях живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Несмотря на это, мы хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы они сами стали участником юбилейных событий. Также мы рассчитываем, что масштабные события Пермь-300 станут новым импульсом для развития спорта, культуры и науки не только Пермского края, но и России в целом, – отметил Дмитрий Махонин.

Спортивные события

Юбилейный для Перми 2023 год стартовал в начале января ледовым шоу Ильи Авербуха. В рамках Фестиваля зимних видов спорта оно проходило в течение нескольких дней на открытом катке у «Театра-Театра». Работа главного катка города продлится до марта.

В это же время прошли всероссийские соревнования юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне», а в Чусовом сейчас проходят Всероссийские соревнования и этапы Кубка России по фристайлу.

В 2023 году Пермский край станет местом проведения более 30 крупных спортивных мероприятий. В них планируется участие свыше 55 тыс. человек. Это будут не только жители региона, но и прославленные спортсмены, представители отрасли из всех регионов страны.

По словам исполняющей обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края Ирины Миусской, центральным и самым значимым событием в жизни региона и всей страны станет проведение осенью в Перми Международного форума «Россия – спортивная держава». Его участниками и гостями станут более 5 тыс. человек. Форум включит деловую программу и обширную спортивную составляющую. Центральным событием станет проведение международного турнира URAL Fighting Championship.

- На форуме будут приняты знаковые решения в рамках переконфигурации международного спортивного сотрудничества. Сейчас большая работа проводится по линии администрации президента, Министерства спорта РФ, правительства в целом. Мы также будем непосредственно принимать в этом участие: говорю с осторожностью, но мы рассчитываем на успех, - в ходе заседания краевого правительства заметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

В череде других запланированных знаковых спортивных мероприятий в Перми стоят: с 14 по 16 февраля - первенство России по фигурному катанию на коньках, с 28 февраля по 2 марта - чемпионат России по самбо, с 14 февраля - первенство России по скалолазанию, в марте - турнир по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой, с 17 по 21 августа - Всероссийский финал летней Спартакиады трудящихся России, в начале сентября - Пермский марафон.

События в сфере культуры

Основные мероприятия событийной программы в сфере культуры придутся в Перми на летний период. В их число войдут большое число фестивалей, а также многие другие события.

По мнению министра культуры Пермского края Алла Платонова, событийная программа юбилейного года Перми станет возможностью рассказать о достижениях Прикамья другим регионам.

Творческие коллективы Перми представят свои работы в рамках гастрольных туров в городах России за пределами края. Помимо самих постановок на площадках театров в других регионах в различных форматах будут представлены успехи и достижения Прикамья, зрителей будут приглашать посетить ключевые события юбилейной программы непосредственно в Перми.

В число таких мероприятий войдут: выступление театров Прикамья - номинантов главной театральной премии России «Золотая маска» в Москве; 1 марта - показ спектакля «Куб» Молодежным театром-студией «Доминанта» из Губахи на сцене театра «У Никитских ворот»; 8 марта – постановка «Евгений Онегин» Пермского театра оперы и балета на малой сцене Большого театра; 11 и 12 апреля – спектакль Пермского академического Театра-Театра «Три товарища» на сцене Театра им. Вахтангова и многие другие.

Откроет же череду праздничных юбилейных событий в Перми фестиваль детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Финал фестиваля состоится 22 апреля на сцене Пермского академического Театра-Театра. Его можно будет увидеть из любой точки мира - прямая трансляция будет проходить на портале Культура.рф.

События в сфере молодежной политики

Событийную линейку мероприятий для молодежи в рамках празднования 300-летия Перми представил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Ключевым мероприятием станет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который откроется 26 мая, подведение его итогов намечено на 31 мая.

Фестиваль будет проходить в современном формате «сайт-специфик» с использованием городских пространств. Основные мероприятия состоятся в Пермском театре оперы и балета ,а также Театре-Театре. В течение недели будут развернуты: фан-зона, фестивальные городки в парках и скверах всех районов Перми. Там на больших экранах будут вестись трансляции.

Особый акцент будет сделан на профориентационные события для тех, кому в 2023 году предстоит сделать выбор, в какой вуз поступать, с демонстрацией перспектив самореализации на предприятиях Прикамья.

Наследием фестиваля для Пермского края станут новые арт-объекты, созданные в рамках конкурсного направления «Арт», коллекция авторской одежды «Пермь – 300» от молодых дизайнеров и большой концертный тур с лучшими номерами фестиваля по муниципалитетам Пермского края. По его итогам планируется создание продюсерского центра, основной деятельностью которого будет выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи нашего региона.

- Большая программа проектов, реализуемых в рамках 300-летия Перми, формируется. Работа по многим из них будет продолжаться и после 2023 года. Это и ряд ключевых строек, которые ведутся при софинансировании из федерального бюджета. Это и будущее создание межвузовского кампуса международного уровня – благодаря победе региона в конкурсе, - отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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