В день 300-летия города в Перми выступит звезда российской эстрады

Салют начнется в 23.30 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование 300-го дня рождения Перми традиционно начнется накануне. Вечером 11 июня у памятника Василию Татищева пройдут костюмированные выступления творческих коллективов. Лучшим из них вручат памятные медали. О дальнейших событиях Дня города рассказал глава Перми Алексей Дёмкин на заседании краевого правительства.

Концерты

12 июня на отреставрированной Аллее Доблести и Славы в 66-м квартале эспланады установят очередные памятные плиты в честь выдающихся земляков и важных событий из истории Перми. Эта церемония состоится уже в 15-й раз. А затем там будут работать интерактивные площадки. Развлекаться на них можно будет до 20 часов.

В 12 часов на площади перед Театром-Театром начнется большой концерт. Он продлится до 22 часов и завершится выступлением звезды российской эстрады. Какой именно – пока городские власти не решили, сказал Алексей Дёмкин и напомнил, что в прошлом году в День города выступала Валерия.

Праздничные мероприятия состоятся и во всех районах города. Большая программа пройдет на площади перед ДК им. Солдатова.

А в 23.30 над Камой прогремит большой салют, его запустят от Коммунального моста.

Фестивали

В день города в Перми впервые откроется военно-патриотический фестиваль «Оружие Победы», рассказывающий о пермских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Первым его мероприятием станет масштабная выставка оружия и военной техники пермского производства. На различных площадках в рамках фестиваля, который продлится около трех месяцев, пройдут кинопоказы, конкурсы, концерты.

Впрочем, весь юбилейный год будет плотно насыщен различными фестивалями.

В апреле в Пермь на финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье» съедутся молодые актеры из приволжских регионов.

С 25 по 31 мая Прикамье будет принимать Всероссийскую студенческую весну. Всего ожидается приезд 3500 талантливых студентов со всех уголков страны. Студвесна откроется большим массовым мероприятием, которое пройдет в центре Перми под открытым небом, а завершится гала-концентом лауреатов. Следить за событиями Студвесны можно будет с помощью прямых трансляций в соцсетях, а также в фестивальных городках, которые откроются в центре Перми.

И все лето пройдет под знаком фестиваля «Белые ночи на Каме», в программу которого войдут фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль, выставочные, театральные, музыкальные и кинопроекты. Старт «Белым ночам» будет дан 12 июня, а завершится фестиваль 26 августа «Ночью города», которая объединит «Ночь музеев» и «Ночь театров».

Спорт в честь юбилея

В 2023 году в честь юбилея Перми состоятся 30 спортивных мероприятий. Первым из них стал фестиваль зимних видов спорта, который открылся 29 декабря на эспланаде и продлится до середины марта. В его рамках прошло ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов, которое, по словам губернатора Дмитрия Махонина, должно стать ежегодным.

С 14 по 18 февраля в УДС «Молот» состоится первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

С 28 февраля по 2 марта Пермь будет принимать Чемпионат России по самбо.

С 12 по 15 марта в СК имени Сухарева пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на приз Татьяны Тарасовой.

Еще одним крупным спортивным мероприятием станет Всероссийская спартакиада трудящихся, которая состоится с 17 по 21 августа. Ожидается, что на нее приедут спортсмены из 45 регионов страны.

Традиционный Пермский марафон в этом году пройдет 2 и 3 сентября. Одновременно с ним состоится Кубок России по легкой атлетике.

Также в сентябре в Перми состоится форум «Россия - спортивная держава». Площадками для его проведения станут «Пермь Экспо», СК имени Сухарева, Завод Шпагина, набережная, эспланада и курорт «Губаха». Одним из значимых событий форума будет международный турнир UFC по смешанному единоборству (ММА).

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