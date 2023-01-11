В спецоперации погибли три добровольца из Добрянского округа

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Три жителя Добрянского округа погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Двое добровольцев — братья — 36-летний Анатолий и 40-летний Юрий Буренины. В зону боевых действий они приехали 19 сентября, но попали в разные части. Братья поддерживали связь, даже когда старший попал в госпиталь, получив ранение.

Но вдруг связь оборвалась. Анатолий не звонил около месяца. Трагическое известие о том, что он погиб 7 декабря, семье сообщили 6 января. Похороны пройдут 11 января.

Еще один погибший —- 34-летний Максим Марвин. Он родился в Вильве, но несколько лет назад с семьей переехал в Добрянку. Его похоронят 12 января.

Также погиб 49-летний Игорь Дроздов. От осколочных ранений он скончался еще в июне прошлого года, но об этом стало известно лишь в январе. Его похоронили в Ростовской области.

По официальным данным, с начала спецоперации погибли 11 жителей Добрянского округа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65