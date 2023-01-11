В спецоперации погибли три добровольца из Добрянского округа

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Три жителя Добрянского округа погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».
Двое добровольцев — братья — 36-летний Анатолий и 40-летний Юрий Буренины. В зону боевых действий они приехали 19 сентября, но попали в разные части. Братья поддерживали связь, даже когда старший попал в госпиталь, получив ранение.
Но вдруг связь оборвалась. Анатолий не звонил около месяца. Трагическое известие о том, что он погиб 7 декабря, семье сообщили 6 января. Похороны пройдут 11 января.
Еще один погибший —- 34-летний Максим Марвин. Он родился в Вильве, но несколько лет назад с семьей переехал в Добрянку. Его похоронят 12 января.
Также погиб 49-летний Игорь Дроздов. От осколочных ранений он скончался еще в июне прошлого года, но об этом стало известно лишь в январе. Его похоронили в Ростовской области.
По официальным данным, с начала спецоперации погибли 11 жителей Добрянского округа.
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