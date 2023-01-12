В Перми в День города выступит звезда российской эстрады

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Состоялось первое в 2023 году заседание правительства Пермского края. Одним из главных вопросов обсуждения стало празднование 300-летия Перми и ход подготовки к праздничным мероприятиям.

Как сообщил мэр Алексей Демкин, ко Дню России и Дню города 12 июня в 23:30 пройдет салют над Камой. Его запустят в районе Коммунального моста. Кроме того, в этот день на эспланаде состоится концерт, на котором выступит звезда российской эстрады. Сейчас выбирают, кто это будет.

Ранее мы рассказывали, какие главные мероприятия и когда пройдут в Перми и крае в этом году. Запланированы порядка 200 событий, приуроченных к 300-летию краевой столицы, том числе 16 главных. Среди них Российская студенческая весна, Дягилевский фестиваль, форум «Россия — спортивная держава», летний фестиваль «Белые ночи на Каме» и многое другое.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65