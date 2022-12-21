Названы даты главных мероприятий к 300-летию Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующем году запланированы порядка 200 мероприятий, приуроченных к 300-летию краевой столицы. Даты их проведения на заседании экспертного совета по подготовке к юбилею города назвали руководители проектного офиса «Пермь-300» Наталья Галкина и Мария Кубланова.

Главными станут 16 мероприятий:

- Новогодние события как открытие юбилейного года.

- «Мастера гостеприимства» — всероссийский конкурс для тех, кто развивает туризм в стране. Он пройдет 20-26 марта.

- «Российская студенческая весна» — ежегодный фестиваль студенческого творчества. Даты проведения: 25-31 мая.

- Первый всероссийский фестиваль детского и семейного кино и анимации 1-4 июня.

- День города 12 июня.

- Церемония вручения Строгановской премии — награждение жителей Пермского края за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Событие пройдет в июне, точные даты уточняются.

- Международный Дягилевский фестиваль с 17 по 27 июня.

- форум «Среда для жизни», где обсуждаются вопросы развития городской среды, а также финал конкурса «Малые города и исторические поселения России». Мероприятия пройдут с 1 по 9 августа.

- Юбилей города, ключевым событием которого станет «Ночь рождения Перми», будет праздноваться 26 августа.

- Международный форум «Россия — спортивная держава» состоится в сентябре.

- «Пермский марафон», международный забег, запланирован на 2-3 сентября.

- Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет с 15 по 21 сентября.

- Международный кинофестиваль «Лампа» запланирован на октябрь.

- Биеннале науки, технологий и искусства с 20 ноября по 3 декабря.

- Специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоится в декабре. Даты проведения уточнаяются.

- Большой летний фестиваль «Белые ночи на Каме». Он стартует в День города 12 июня и продлится до 26 августа.

Помимо 16 основных событий запланированы множество других музыкальных, театральных, научных и спортивных мероприятий. Предложенная программа будет утверждена 23 декабря на финальном заседании федерального оргкомитета.

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