Пермский «Технопарк» прекратил работу

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«Технопарк Пермь» по улице Стахановской, 54 закрылся. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на одного из основателей проекта Евгения Протопопова.

В других регионах технопарки продолжили работать. В Перми он закрылся, потому что 31 декабря закончился договор аренды помещений.

Арендодателем является группа «Иолла». В декабре стало известно, что она намерена поднять плату за аренду помещения на 40%, то есть с 2,5 до 4 млн рублей за месяц.

Напомним, что «Технопарк Пермь» был открыт в 2019 году. Это площадка для бизнесов и стартапов, которые развиваются в высокотехнологичных и IT отраслях.

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