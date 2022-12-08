В конце 2022 года может закрыться пермский технопарк

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Пермский технопарк по улице Стахановской, 54 может закрыться до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Один из основателей технопарка Евгений Протопопов рассказал, что группа «Иолла» намерена поднять плату за аренду помещения на 40%. Так, стоимость аренды может вырости с 2,5 до 4 млн рублей за месяц.

Стороны с сентября пытаются договориться и прийти к решению, которое бы всех удовлетворяло, но пока безуспешно. Действующий договор заканчивается 31 декабря. Если не удастся снизить плату или выкупить помещение, то технопарк может быть закрыт.

Кроме того, как заявил Евгений Протопопов, в помещении отключили электричество. Компания-владелец помещения ситуацию не комментирует.

Технопарк по улице Стахановской был открыт в 2019 году. Он является площадкой для бизнесов и стартапов, которые развиваются в высокотехнологичных и IT отраслях.

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