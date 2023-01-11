Пермская команда DS Crew раскрыла «Секрет» Мадонны в танце

Фото: t.me/ds_crew_official.

Победители второго сезона конкурса «Новые Танцы» на ТНТ команда DS Crew презентовала танцевальную историю на песню Мадонны Secret. Ну что сказать – а вот нечего говорить, потому что лучше все увидеть своими глазами.

Смотреть и замирать с каждым поворотом головы, плеч, рук и ног танцоров. Как они легко скользят по паркету, а потом замирают и в этот момент начинает казаться, что время остановилось или это просто спецэффекты видео. Но! Тут все реально. Как сказала Татьяна Денисова, известный современный постановщик и хореограф международного уровня, во время судейства в шоу «Новые Танцы» о постановках DS Crew: «Кто видел жизнь – тот не спешит».

Думается, песня Мадонны для нового танца тоже выбрана не случайно. В каждом движении пермяки раскрывают свои секреты. В каждом. Ловите их – наслаждайтесь.

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