Как пережить январские морозы и не заболеть – простые советы

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Погода первой половины января испытывает пермяков на прочность – в некоторых городах региона столбик термометра опускался до отметки 38,8, а в краевом центре – до -36. Сильные морозы негативно влияют на человека. Именно поэтому врачи советуют в морозные дни оставаться дома, особенно детям и пожилым людям, тем более, что сегодня существуют сервисы, с помощью которых можно заказать необходимые продукты, не выходя из дома, через интернет. Такую услугу пермякам сегодня оказывают сервисы СберМаркет и Самокат, у которых большой выбор продуктов и сопутствующих товаров.

Большинство из нас все же вынуждены выходить на улицу даже в сильные морозы, поэтому мы предлагаем соблюдать простые правила, которые помогут избежать переохлаждения, и как следствие, возникновения респираторных заболеваний.

1. Перед выходом на улицу не забывайте о том, что «холод любит голодных». Чтобы не замерзнуть организму необходима энергия, вырабатываемая с помощью жирной или белковой пищи, поэтому выходить на улицу следует только в сытом состоянии. Также по возможности берите еду с собой и обязательно пейте горячий чай или кофе.

2. Как бы ни хотелось надеть любимый свитер после стирки, откажитесь от этого, если он недостаточно просох. Также откажитесь от тесной, плотно облегающей одежды, отдав предпочтение одежде свободного кроя. Кстати, сейчас в магазинах вы найдете большой выбор термобелья, которое хорошо поможет в холода. К тому же можно создать многослойность – при ней образуются воздушные прослойки в одежде, что намного лучше сохранит тепло. Из-за того, что пальцы рук замерзают одними из первых, в холода лучше надеть варежки, не забудьте про теплый головной убор и просторную зимнюю обувь, желательно на толстой подошве.

3. В сильные холода советуем не надевать украшения, ведь большинство из них сделаны из металла, поэтому обладают высокой теплопроводностью. Металл на морозе остывает не только быстро, но и сильно, а значит может вызвать местное обморожение. Кроме того, кольца нарушают микроциркуляцию крови в пальцах, которые будут мерзнуть даже в варежках.

4. И конечно же - постоянно двигайтесь. На морозе не только нельзя долго стоять на месте, но и тем более прислоняться или садиться на холодные предметы.

Если же все-таки, придя домой, вы почувствовали даже легкое недомогание, советуем познакомиться с телемедициной. В России на сегодня одним лидеров является сервис СберЗдоровье. Сейчас такие сервисы набирают популярность и это не удивительно, связаться с врачом можно круглосуточно любым удобным способом: позвонив, начав чат, по видеосвязи – способ при котором врач лучше оценит ваше состояние. После консультации врач составит медицинское заключение и полный протокол лечения.

Будьте здоровы!